Джонсон признал, что переговоры по климату на COP26 идут тяжело

Переговоры на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго идут очень непросто, но достичь решения в интересах планеты еще возможно. Об этом заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции на полях подходящего к концу форума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры проходят тяжело. Еще предстоит проделать огромную работу", - сказал он. При этом Джонсон выразил надежду, что достичь компромисса удастся. "Здесь в Глазго мир подошел как никогда близко к тому, чтобы заявить о начале конца антропогенных климатических изменений", - отметил премьер. Он добавил, что эта цель "находится в пределах досягаемости" и нужны скоординированные действия, чтобы достичь ее.

Климатическая конференция ООН проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 государств. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники форума обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.