Замглавы МИД Ирана в Берлине обсудил возобновление переговоров по ядерной сделке

Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани посетил в среду Берлин, где обсудил с германской стороной вопрос возобновления венских переговоров по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщил в Twitter МИД ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня замглавы МИД Ирана Али Багери Кани посетил Берлин. В центре внимания переговоров находился вопрос возобновления венских переговоров", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Германии. Там подчеркнули, что "для скорейшего и полного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий [по иранской ядерной программе] важно, чтобы переговоры в полной мере опирались на то, что было согласовано до июня" текущего года.

Ядерная сделка с Тегераном была подписана в 2015 году пятью постоянными представителями Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств США по сделке. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного их раунда запланировано на 29 ноября.