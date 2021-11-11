Скорость изменения климата Земли побила рекорд давностью в 24 тысячи лет

Климатологи выяснили, что сейчас климат на Земле меняется быстрее, чем 24 тыс. лет назад, во время последнего наступления ледников на Евразию и Северную Америку. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Реконструкция климата Земли за последние 24 тыс. лет показывает, что современные температуры на планете беспрецедентно высоки за весь рассматриваемый период. Эти данные говорят, что климат сейчас меняется быстрее, чем в любую другую эпоху с момента последнего наступления ледников", - рассказала Джессика Тирни, один из авторов исследования, доцент Аризонского университета.

Ученые исследуют скорость изменения климата Земли, чтобы предсказывать, как планета и ее животный и растительный миры изменятся в ближайшие столетия. Исследования показывают, что за последние два века температуры на планете начали расти в десятки и даже сотни раз быстрее, чем за последние несколько тысяч лет. Поэтому ученые опасаются, что природа не успеет приспособиться к последствиям антропогенного изменения климата.

Тирни и ее коллеги в новом исследовании решили оценить, как менялся климат Земли в последние 24 тыс. лет, которые прошли со времен так называемого последнего ледникового максимума. Так ученые называют период, в который северные ледовые шапки планеты в последний раз начали наступать на юг и покрыли значительную часть Северной Америки и Евразии.

Для исследования климатологи собрали сотни образцов осадочных пород, состоящих из панцирей морских организмов, которые скапливались со времен последнего ледникового максимума, и измерили доли изотопов кислорода в разных их слоях. Кроме того, они выяснили, как много магния и кальция, а также различных органических молекул, присутствовало внутри них.

Благодаря этому ученые определили, при какой температуре и солености воды сформировались эти породы. Это позволило достаточно точно реконструирировать климат планеты за последние 24 тыс. лет. Благодаря большому числу образцов пород из разных уголков океана ученые получили данные не только по средним температурам на всей Земле в целом, но и по условиям климата на отдельных континентах.

Их данные говорят, что на протяжении последних 11-12 тыс. лет температуры на Земле плавно росли. При этом ученые обнаружили, что сейчас они растут заметно быстрее, чем они падали и повышались при наступлении и завершении последнего ледникового максимума. Это говорит о беспрецедентном характере текущих климатических перемен, подытожили Тирни и ее коллеги.