США и Китай намерены в 2025 году представить планы новых сокращений выбросов

Вашингтон и Пекин намерены в 2025 году объявить о планах новых сокращений выбросов парниковых газов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Reuters, ссылаясь на совместное заявление двух стран, представленное на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

США и Китай также намерены усовершенствовать системы, предназначенные для отслеживания утечек метана, до 27-й конференции об изменении климата. Планируется, что она пройдет в Египте в ноябре 2022 года.