https://news.day.az/world/1402141.html США и Китай намерены в 2025 году представить планы новых сокращений выбросов
США и Китай намерены в 2025 году представить планы новых сокращений выбросов
Вашингтон и Пекин намерены в 2025 году объявить о планах новых сокращений выбросов парниковых газов.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Reuters, ссылаясь на совместное заявление двух стран, представленное на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.
США и Китай также намерены усовершенствовать системы, предназначенные для отслеживания утечек метана, до 27-й конференции об изменении климата. Планируется, что она пройдет в Египте в ноябре 2022 года.
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