Меркель указала на низкие темпы вакцинации для предотвращения роста заражения ковидом

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что темпы вакцинации в стране недостаточно высокие для предотвращения роста заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уровень вакцинации в Германии недостаточно высок, чтобы предотвратить быстрое распространение вируса. Мы знали это, Институт [вирусологии имени] Роберта Коха [подчиняется Минздраву ФРГ] сообщил нам об этом", - отметила Меркель на пресс-конференции в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге под Берлином перед встречей с премьер-министрами Португалии Антониу Коштой и Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Показатели иммунизации населения ниже 75%, по ее словам, связаны с экспоненциальным ростом, сопровождающимся высокой заполненностью отделений интенсивной терапии. "Это означает, что нам нужны меры, чтобы остановить рост [заболеваемости]", - подчеркнула и. о. главы правительства ФРГ.

Вместе с тем она указала на необходимость ревакцинации лиц старше 60 лет. Это около 24 млн человек или даже больше. "Вакцинация должна быть сделана быстро, поскольку [защитный] эффект проходит, а иммунизация зачастую проводилась более шести месяцев назад", - продолжила Меркель. Кроме того, по ее мнению, для замедления темпов распространения инфекции нужно будет использовать дополнительные меры, включая так называемое правило 2G - допуск в общественные места только переболевших или привитых. Это связано с тем, что "количество занятых коек интенсивной терапии стремительно растет".

В этом контексте и. о. канцлера Германии акцентировала внимание на том, что для преодоления четвертой волны пандемии необходимы быстрые согласованные действия правительства ФРГ и властей федеральных земель. "Нам снова нужны реальные общенациональные усилия", - заключила Меркель, заметив, что также следует контролировать выполнение принимаемых мер. В настоящее время, по ее словам, пандемия заявляет о себе по всей Европе.

Вакцинация от коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили около 58 млн немцев (69,8% населения), полностью привиты порядка 55,9 млн человек (67,3%). В ходе кампании использовались вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.