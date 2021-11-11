В Госдепе заявили, что США не занимаются "вакцинной дипломатией"

Соединенные Штаты не занимаются так называемой вакцинной дипломатией, а выступают за предоставление антиковидных препаратов всем нуждающимся странам. С таким утверждением выступила координатор Госдепартамента по глобальным мерам реагирования на распространение вызываемого коронавирусом заболевания Гейл Смит в ходе видеоконференции для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее брифинг состоялся по итогам организованной Вашингтоном онлайн-встречи министров и других представителей ряда государств по вопросам борьбы с пандемией, которую провел госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вы использовали словосочетание "вакцинная дипломатия", мы не используем эту фразу. Мы твердо убеждены, что [предоставление] вакцин [от коронавируса] не должно нести каких-либо политических обязательств. Они, наряду с другими, являются инструментами, которые позволят нам покончить с пандемией", - сказала координатор Госдепартамента, отвечая на вопрос об американской политике в отношении распространения вакцин, которую журналистка назвала "вакцинной дипломатией". Смит подчеркнула, что США не только занимаются производством вакцин от ковида, но также закупают их и передают международному механизму COVAX.

COVAX является международным механизмом, запущенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки лекарственных средств. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств.