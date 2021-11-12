https://news.day.az/world/1402193.html Генсек ООН намерен взаимодействовать с США по вопросу виз

Генсек ООН намерен взаимодействовать с США по вопросу виз

В мире, 12 ноября 2021 01:20 305
Генсек ООН намерен взаимодействовать с США по вопросу виз
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен работать с США по вопросу выдачи виз делегациям стран в ООН. Об этом заявил в среду ТАСС представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя призыв запустить механизм арбитража из-за проблем с выдачей виз дипломатам РФ в ООН, передает Day.Az.

"Генеральный секретарь ООН и юридический совет ООН были очень обеспокоены существующими проблемами вокруг соглашения о штаб-квартире, особенно в вопросе о визах, и обсудили с принимающей стороной и затронутыми странами-членами на высоком уровне возможные и своевременные решения", - отметил он.

Дюжаррик добавил, что соответствующая позиция генерального секретаря была изложена на заседании комитета по взаимодействию со страной пребывания. "Мы продолжим тесно взаимодействовать с принимающей страной и затронутыми странами-членами", - добавил он.

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