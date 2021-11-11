В Израиле пройдут учения по борьбе с COVID-19

Израиль первым в мире проведет национальные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, целью которых станет проверка готовности страны к потенциальной вспышке нового варианта COVID-19. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Впервые в мире Государство Израиль проведет национальные учения, в ходе которых будет проверена готовность к вспышке нового летального варианта COVID-19. Они будут проходить в формате "военной игры" с целью отработки национального решения проблемы нового штамма "омега"", - сказано в заявлении.

Учения пройдут в четверг, 11 ноября, в Иерусалиме под руководством премьер-министра Нафтали Беннетта. Он проверит возможности государственных ведомств и национальных агентств по реагированию на появление варианта COVID-19.

Они будут охватывать:

Ограничения на собрания и передвижение, карантинная политика, блокировка, комендантский час и туризм.

Тестирования защиты вакцины, эпидемиологических расследований, пропускной способности больниц и проведения программ массового тестирования и вакцинации.

Законность местных или региональных запретов, комендантского часа и других ограничений.

Экономическую поддержку населения.

Общественную безопасность в обеспечении соблюдения карантина, локдауна и комендантского часа.

Закрытие школ в центрах вспышек заболеваний, сокращение размеров классов и дистанционное обучение.

Отправление и прибытие на границах, включая аэропорт Бен-Гурион.

Информирование общественности.

Согласно данным минздрава страны на 31 октября, первую дозу вакцины уже получили 67% населения страны, вторую дозу - 61%, а еще 42% уже привиты третьей дозой.



Всего с начала пандемии COVID-19 в Израиле выявили более 1,3 млн заболевших, еще 8130 человек скончались. Ранее издание Times of Israel указывало, что страна находится в конце четвертой волны коронавируса, поскольку за последние несколько недель количество новых случаев заражения начало снижаться.

Напомним, в Израиле с 1 ноября открылись границы для иностранных туристов. Для въезда в страну надо быть привитым или перенесшим коронавирусную инфекцию.