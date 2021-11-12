Подсчитан объем производимых в России вакцин от коронавируса

Россия вышла на производство 150 миллионов комплектов вакцин от коронавируса в квартал. Об этом ТАСС рассказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, текущих объемов выпуска препаратов хватит, чтобы покрыть собственные потребности, и для экспорта. "Смысла разгонять дальше нет", - отметил чиновник. Замминистра уточнил, что основной объем производства приходится на "Спутник V" и "Спутник лайт".

21 октября глава Минпромторга Денис Мантуров оценил запас вакцин от коронавируса в России. Он отметил, что препарата хватит минимум на два месяца. Министр также уточнил, что до конца 2021 года российские производители хотят выпустить в гражданский оборот более 300 миллионов доз вакцин от COVID-19.