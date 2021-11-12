Институты здравоохранения США оспорят патент на вакцину Moderna в суде

Национальные институты здравоохранения (NIH) США намерены отстаивать в суде свои права на патент на вакцину от коронавируса американской компании Moderna в качестве ее соразработчика. Об этом заявил глава NIH Фрэнсис Коллинз в интервью агентству Reuters в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, Moderna допустила серьезную ошибку, не предоставив прав соразработчиков людям, которые сыграли огромную роль при создании вакцины", - заявил он.

Во вторник газета New York Times сообщила, что Moderna отказалась от упоминания в заявке на патент трех сотрудников Институтов, работавших с учеными компании над созданием генетической последовательности при разработке вакцины.

По словам Коллинза, Институты пытались разрешить конфликт с Moderna мирным путем, но это не возымело успеха. "Очевидно, это то, с чем будут разбираться правоохранительные органы", - резюмировал он.

В заявлении компании, оказавшемся в распоряжении агентства, Moderna признала, что ученые из Национальных институтов здравоохранения и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США сыграли "существенную роль" в разработке вакцины от коронавируса, но не согласилась с претензиями NIH на патент. "Только ученые Moderna изобрели последовательность [нуклеотидов] мРНК гена, использованную в вакцине", - цитирует Reuters компанию.

Moderna является одним из трех производителей вакцины от коронавируса в США. Наравне с ней свои вакцины разработали консорциум американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, так же, как и Moderna, производящий двухкомпонентный препарат, и Johnson & Johnson, подразделение которой компания Janssen производит однокомпонентное средство.