В Стамбуле задержали девять иностранцев, подозреваемых в связях с "ИГ"

Правоохранительные органы Турции проводят в Стамбуле операцию по задержанию лиц, причастных к деятельности экстремистской группировки "Исламское государство".

Об этом сообщил в четверг турецкий телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в ходе рейдов, проведенных в 11 районах города сотрудниками управления по борьбе с террором, задержаны девять иностранцев. Они, как было установлено, ранее принимали участие в различных вооруженных конфликтах и имели связи с "ИГ", а также с террористической группировкой "Аль-Каида".