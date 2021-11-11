Санта-Клаус везет подарки по Галилейскому морю

Свой Санта-Клаус есть и детворы в Иерусалиме. Это Исса Кассиссий. Каждый год с приближением Рождества он пытается принести больше сказочного в Священный город. Свой средневековый дом Исса Кассиссий превратил в резиденцию Санта-Клауса, а свою жизнь - в служение Рождеству.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в этом году иерусалимский Санта уже начал доставлять подарки - кому-то он привёз их на лодках по Галилейскому морю.