https://news.day.az/world/1402266.html Санта-Клаус везет подарки по Галилейскому морю - ВИДЕО
Санта-Клаус везет подарки по Галилейскому морю - ВИДЕО
Свой Санта-Клаус есть и детворы в Иерусалиме. Это Исса Кассиссий. Каждый год с приближением Рождества он пытается принести больше сказочного в Священный город. Свой средневековый дом Исса Кассиссий превратил в резиденцию Санта-Клауса, а свою жизнь - в служение Рождеству.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в этом году иерусалимский Санта уже начал доставлять подарки - кому-то он привёз их на лодках по Галилейскому морю.
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