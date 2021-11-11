В Чехии правительство премьера Бабиша подало в отставку

Правительство Чехии, возглавляемое председателем политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем, подало в четверг в отставку. Об этом сообщил телеканал CNN Prima News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Президент Чехии Милош Земан, согласно конституции страны, должен поручить кабмину Бабиша продолжать исполнять обязанности до назначения им нового правительства.

АНО потерпело поражение на состоявшихся в республике 8 и 9 октября выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Их выиграли две либеральные партийные коалиции. Составляющие их пять политических партий и движений создают новый кабмин. Сформировать его поручено председателю праволиберальной Гражданской демократической партии, политологу Петру Фиале. Он является единственным кандидатом на пост премьер-министра страны.