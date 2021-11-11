В Польше запретили жителям помогать мигрантам на границе

В Варшаве насчитали почти 600 попыток прорваться через колючую проволоку за сутки. Десятки мигрантов задержаны, несколько человек жестоко избиты.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, несмотря на страшные перспективы, ближе к вечеру в палаточный лагерь прибыла новая группа беженцев.