https://news.day.az/world/1402344.html В Польше запретили жителям помогать мигрантам на границе - ВИДЕО
В Польше запретили жителям помогать мигрантам на границе - ВИДЕО
В Варшаве насчитали почти 600 попыток прорваться через колючую проволоку за сутки. Десятки мигрантов задержаны, несколько человек жестоко избиты.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, несмотря на страшные перспективы, ближе к вечеру в палаточный лагерь прибыла новая группа беженцев.
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