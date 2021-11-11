Дочь прервала видеотрансляцию премьера Новой Зеландии

Во время прямой трансляции с населением по проблемам карантинных ограничений и ответа страны на пандемию COVID-19, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн была прервана ее проснувшейся трехлетней дочерью Неве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Guardian.

В один момент, отвечая на вопрос о субсидиях бизнесу во время ограничений, ее дочь позвала ее, в результате чего глава правительства отвернулась и сказала ей, что сейчас уже время для сна, и что она скоро к ней придет.

"Прошу прощения. Это уже время для сна у детей, не так ли?", - пошутила она.

Спустя какое-то время, Неве позвала мать еще раз, после чего премьер-министр попрощалась со всеми и прервала видеотрансляцию.