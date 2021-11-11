Франция переживает новую волну COVID-19

Во Франции министр здравоохранения Оливье Веран официально заявил о начале пятой волны коронавируса. Об этом в среду, 10 ноября, пишет Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам политика, возобновление эпидемии во Франции явно напоминает о начале пятой волны.

"Разница состоит в том, что, поскольку мы массово вакцинированы, мы можем преодолеть эту волну", - сказал он.

Веран также отметил, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей младше 12-летнего возраста.

"Решения не будет до конца года или начала 2022 года", - сказал он.

Также во Франции рассматривают ревакцинации для лиц младше 50 лет.

"Исследования покажут нам, снижается ли уровень защиты, обеспечиваемый вакциной, когда человек моложе или нет. Если мы увидим, что это так, мы предложим ревакцинацию, - сказал он.

Согласно отчету общественного здравоохранения Франции, эпидемия продолжает усиливаться в стране, где за последние 24 часа зафиксировано 11 883 новых случая коронавируса, умерли от него 33 человека. В настоящее время госпитализировано 6 906 пациентов, 1154 пациента проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.