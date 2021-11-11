https://news.day.az/world/1402434.html Потасовка демонстрантов с полицией у кабмина Армении - ВИДЕО
Потасовка демонстрантов с полицией у кабмина Армении - ВИДЕО
В Армении проходит очередная акция протеста. Полиция применила силу и пытается оттеснить демонстрантов у здания кабмина Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сообщается, что возникла потасовка. Участники митинга скандируют "Никол, предатель".
Полицейские пытаются оттеснить демонстрантов, не позволяя им подойти вплотную к зданию правительства Армении. Возникла небольшая давка, переросшая в потасовку.
Участники акции затем хотели перекрыть движение на площади Республики, но силовики буквально вытолкнули их с проезжей части улицы.
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