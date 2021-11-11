Более 30 стран откажутся от продаж новых авто на бензине

К 2040 году более 30 стран мира и ведущие автомобильные производители полностью откажутся от продаж транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Решение было принято в рамках климатической конференции COP26, - сообщает правительство Британии, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Соглашение, которое предусматривает продажу исключительно автомобилей с нулевыми выбросами, поддержали Великобритания, Канада, Чили, Хорватия, Нидерланды, Польша, Словения, Мексика, Турция и другие страны, однако в списке нет Украины, США, Китая.

По данным Международного энергетического агентства, на автомобили, грузовики, корабли, автобусы и самолеты приходится около четверти всех глобальных выбросов углерода, но наибольшими загрязнителями являются именно автомобильные транспортные средства.