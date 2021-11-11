Пятая волна коронавируса захлестывает Европу

Пятая волна коронавируса сейчас захлестывает всю Европу.

В Германии заболеваемость бьет рекорды уже третий день. За последние сутки число новых зараженных впервые превысило 50 тысяч. Для страны это максимум за все время пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранее глава немецкого Минздрава заявил, что речь идет о "пандемии непривитых" - больше всего заболевших в регионах с низким уровнем вакцинации.

Во Франции в ковид-больницах уже не хватает свободных мест. Президент Макрон уже объявил обязательную вакцинацию для всех жителей старше 50 лет.

Весь мир последними сообщениями о коронавирусе напугал Израиль. Там заявили о новом омега-штамме, еще более опасном, чем все предыдущие. Правда, позже выяснилось: его просто выдумали - по сценарию первых в мире учений по борьбе с коронавирусом.