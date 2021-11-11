На юге США от засухи страдают 19 млн человек

В Южной Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за засухи, из-за которой страдают 19 миллионов человек. Власти просят жителей сократить потребление воды, сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Последние два года в Калифорнии были самые засушливые. В августе уровень воды в озере Оровилль - главном резервуаре Государственного водного проекта - достиг самой низкой отметки с 1970-х годов.

Еще летом губернатор штата Гэвин Ньюсом призвал жителей сократить потребление воды на 15%, однако потребление было снижено всего на 5%.

"Бюджетные средства на водный проект штата в следующем месяце будут нулевыми. Если засуха продолжится, штат сможет обеспечить водой только то количество, которое сочтет необходимым для защиты здоровья и безопасности калифорнийцев", - сообщил Департамент водных ресурсов Калифорнии.

Напомним, в ООН заявили о новом мировом кризисе. Число людей с ограниченным доступом к воде к 2050 году вырастет до более чем 5 миллиардов человек.