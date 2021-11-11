Мигранты проехали в Германию на скорой помощи

В социальных сетях набрал популярность ролик, на котором мигранты, как утверждается, едут в Германию в машине скорой помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на ролик обратил внимание Telegram-канал "На видео видно".

Запись была изначально опубликована на странице в TikTok одного юноши и собрала более 28 тысяч просмотров.

На кадрах видно, как несколько находящихся в салоне автомобиля человек снимают виды из окна и радостно улыбаются.

До этого мигрант публиковал ролик из Минска, запись у забора на границе и из леса. После этого он написал, что их группа успешно добралась до Германии.

8 ноября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей, чтобы попасть в ЕС. Колонна беженцев из Сирии, Ирака, Ирана двигалась в сторону Польши. Варшава выставила у границы тысячи солдат, а также бронированную технику.

Сотни мигрантов продолжают оставаться в палаточном лагере, среди детей есть младенцы. Мигранты намерены продолжить попытки прорваться через забор и пройти на польскую территорию.