Талибы закрыли исторический кинотеатр в Кабуле

Управляющие Афганистаном боевики движения "Талибан" закрыли в столице страны Кабуле исторический кинотеатр "Ариана", работавший несколько десятилетий. Та же участь постигла и другие кинотеатры города, сообщается в репортаже информагентства Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В "Ариане" показывали индийские и американские экшн-фильмы. Талибы пришли к выводу, что это противоречит нормам шариата, и закрыли кинотеатр, с тем чтобы затем открыть его для религиозной пропаганды. Сотрудники продолжают выходить на работу в надежде, что его вновь откроют, однако не думают, что им позволят показывать развлекательные фильмы.

"Кино очень важно, без него в стране не будет культуры. Через фильмы мы могли видеть другие страны - Америку, Европу, Индию", - высказался в разговоре с журналистами один из сотрудников "Арианы".