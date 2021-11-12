Мужчина получил ожоги лица, пытаясь сварить яйцо в микроволновке

Гэри Макдугалл из Шотландии получил ожоги на лице, когда попытался сварить куриное яйцо в микроволновке, пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 40-летнего мужчины, он хотел приготовить яйцо-пашот в микроволновке, как делал уже неоднократно. Об этом способе он узнал из TikTok.

"Нужно залить половину тарелки водой, разбить в нее яйцо, поставить в микроволновку на 40 секунд и вуаля - яйцо-пашот готово", - рассказал Гэри.

Однако после того, как повар вытащил тарелку из СВЧ-печки, все пошло не по плану. Макдугалл попытался вытащить яйцо-пашот, поддев его ложкой, но оно внезапно лопнуло, а кипящая вода брызнула на лицо мужчины.

Ожоги оказались настолько сильными, что Гэри не смог открыть правый глаз. Мужчине пришлось идти в больницу, где медики сообщили ему радостную новость: органы зрения не пострадали. Теперь пострадавший ждет, когда раны затянутся, советуя людям не повторять его ошибок.

"Будьте осторожны, не варите яйца в микроволновке", - прокомментировал Макдугалл.