Мигранты на границе Польши и Беларуси извинились перед Европой

Мигранты, живущие в палаточном лагере в Беларуси у пункта пропуска Брузги на границе с Польшей, сняли ролик с извинениями, адресованными Европе. Об этом сообщает Sputnik Беларусь, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Беженцы принесли свои извинения из-за попытки прорыва.

"Мы извиняемся перед всей Европой за то, что мы тут находимся. Пожалуйста, помогите нам. Мы страдаем здесь, очень холодно", - сказал один из мигрантов.

На видео ряд беженцев держали картонки с надписями "Sorry". По словам присутствующих, они хотят пересечь границу с Европой мирно, без конфликтов.

Мигрантам в лагере уже поставляют питьевую воду, продукты. Например, известно, что оставшимся в лагере выдают колбасу и сосиски. Еще им предоставляют гумпомощь.

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с беларусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе.

Также двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Беларуси.