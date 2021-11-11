Boeing признал вину в аварии самолета в Эфиопии

Корпорация Boeing признала вину за аварию пассажирского самолета 737 МАХ в Эфиопии в 2019 году, пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Таким образом, компания взяла на себя ответственность за компенсацию ущерба, который будет присужден семьям жертв в будущем.

Также компания не будет пытаться переносить дела, по которым семьи подавали иски о компенсации ущерба в Иллинойсе. Издание отмечает, что это стало победой для семей, в юрисдикциях которых серьезно ограничивают сумму денег, присужденную по таким искам.

"Boeing стремится к тому, чтобы все семьи, лишившиеся близких в авариях, получили полную и справедливую компенсацию. Соглашение Boeing с семьями позволяет сторонам сосредоточить свои усилия на определении соответствующей компенсации каждой семье", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии 10 марта 2019 года. Жертвами трагедии стали 157 человек. После крушения полеты самолетов этого типа запретили ЕС, Турция, Украина, Канада, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия, Алжир. Boeing приостановила поставки самолетов 737 MAX.