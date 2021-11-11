Расширенная "тройка" по Афганистану призвала к срочной гуманитарной помощи стране

Участники заседания в формате "тройка плюс", которое прошло в четверг в Исламабаде, поддерживают идею срочного оказания гуманитарной помощи Афганистану и выражают озабоченность угрозой нового гуманитарного кризиса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания, которое распространил МИД Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Участники встречи "поддерживают безотлагательное предоставление международным сообществом гуманитарной помощи Афганистану и выражают серьезную озабоченность по поводу возможности экономического коллапса, вызывающего тревогу серьезного гуманитарного кризиса и новой волны беженцев", - говорится в документе.

"Тройка" также призвала движение "Талибан" обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, в том числе для женщин-гуманитарных работников, для доставки гуманитарной помощи в Афганистан.

В Исламабаде проходит встреча в формате "тройка плюс" по Афганистану, в которой участвуют специальные представители Китая, Российской Федерации, США и Пакистана, а также делегация талибов.