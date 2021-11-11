В столице Гаити бандиты захватили автобус с 50 пассажирами

В столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, неизвестные захватили автобус с 50 пассажирами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В качестве выкупа, бандиты потребовали заплатить им 500 тысяч долларов. Ранее крупнейшая гаитянская банда пригрозила свергнуть премьер-министра Ариэля Анри, если он добровольно не уйдет в отставку. Лидер банды также потребовал отстранить пять процентов чиновников, находящихся у власти в Гаити.