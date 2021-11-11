Родственники больной COVID-19 россиянки напали на бригаду скорой помощи

На врачей скорой медицинской помощи в Омске напали родственники пациентки с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел днем 9 ноября. По сообщению фельдшеров, они привезли в медсанчасть пожилую пациентку и собирались сделать КТ. Женщину сопровождали пятеро родственников. По результатам обследования выяснилось, что у женщины поражены 70% легких.

Когда ее состояние ухудшилось и врачи стали проводить реанимацию, родственники набросились на них.

"Она начала умирать. Родственники, увидев это через стекла, стали ломиться в машину, мешали сотрудникам оказывать реанимационные мероприятия. Они выдергивали все из рук, все крушили, проявляли агрессию. Бригада звала на помощь, откликнулась я. Мы пытались родственников удалить. В итоге я получила в лицо кулаком", - рассказала изданию медик.

По ее словам, еще один врач тоже пострадал от агрессивных родственников пациентки, а другая фельдшер успела вызвать помощь по тревожной кнопке. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии и увели агрессивных родственников, пожилую пациентку реанимировать не удалось.

В омском УМВД по факту случившегося проводят проверку.