Человечеству предложили построить подземный город

Финалист конкурса Dezeen Redesign the World Деннис Кристиан Шмидт (Dennis Christian Schmid) предложил построить подземный город, где человечество сможет защититься от изменения климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Dezeen.

Инициатива Шмидта получила название "Пещерный город" (Cave City). Он представляет собой комплекс крупных жилых кварталов, расположенных вокруг озера на глубине нескольких десятков метров под землей. По архитектуре постройки будут напоминать Колизей. Потолки планируют оснастить системой вентиляции. Таким образом, люди смогут выращивать сельскохозяйственные культуры. Горожане будут перемещаться по районам на метро.

По словам автора проекта, проблемы с климатом, включая природные катаклизмы, могут вынудить людей искать новые места для жизни. "Изменение климата и, как следствие, увеличение числа стихийных бедствий, заставят нас искать альтернативные пространства для жизни. Города нужно будет защищать от штормов, торнадо и повышения температур", - пояснил Шмидт.

В сентябре 2021 года датский архитектор и основатель бюро BIG Бьярке Ингельс совместно с предпринимателем Марком Лоре решил построить посреди пустыни в США новый город под названием Телоса. На площади 150 тысяч акров (более 60,7 тысячи гектаров) смогут проживать пять миллионов человек.