Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей

Сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша Академии Наук РФ Леонид Еленин обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится на странице института в Instagram.

"Сотрудник ИПМ им. М. В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в институте, это 14-й подобный объект на счету Еленина. "Астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17 и 11 ноября он пролетает на расстоянии 18 млн км, будучи видимым, как слабый объект 20-й звездной величины", - подчеркнули там.

В настоящий момент ученые уточняют траекторию движения потенциально опасного объекта.