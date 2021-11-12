США разместят в Германии оружие будущего

В будущем недавно воссозданное 56-е артиллерийское командование армии США в Германии получит в свое распоряжение ряд создаваемых в настоящее время образцов новейшего американского оружия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет The Drive.

Издание напоминает, что во времена холодной войны данное формирование отвечало за ядерные ракеты средней дальности MGM-31C Pershing II, снятые с вооружения после подписания США и СССР уже прекратившего свое действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

The Drive пишет, что новое оружие, которое США планируют разместить в Европе, будет на новом технологическом уровне решать примерно те же задачи, что и снятые с вооружения ракеты времен холодной войны. В публикации упоминаются, в частности, перспективная гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), получившая название Dark Eagle ("Темный орел"), многофункциональная система Typhon, позволяющая из одной установки запускать разнообразные ракеты, включая RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM) и Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), и ракета Precision Strike Missile (PrSM).