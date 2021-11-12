https://news.day.az/world/1402628.html Джулиану Ассанжу разрешили жениться в тюрьме
Джулиану Ассанжу разрешили жениться в тюрьме
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Морис получили разрешение на заключение брака после того, как они подали в суд на министра юстиции Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я надеюсь, что больше не будет помех нашему браку", - прокомментировала ситуацию Морис.
У Морис и Ассанжа есть двое сыновей.
По законодательству Великобритании, согласно Закону о браке от 1983 года, заключенные также имеют право на заключение брака.
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