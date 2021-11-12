Названа цена лечения от COVID-19 для непривитых граждан Сингапура

Граждане Сингапура, которые не сделали прививку от коронавируса, за лечение в стационаре будут вынуждены заплатить больше $18 тыс, сообщает газета The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Средний счет без учета программ государственного страхования составит 25 тыс. [сингапурских] долларов, что будет включать нахождение в реанимации, курс антиковидной терапии", - рассказали в Сингапурском минздраве.

Для непривитых граждан Сингапура и иностранцев, которые имеют статус постоянного жителя, часть этой суммы будет оплачена за счет социальной страховки - однако остаток суммы все равно будет значительным, около $2,9 тыс.