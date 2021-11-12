Эпицентр распространения COVID в Китае переместился в город Далянь

В китайском городе Даляне (северо-восточная провинция Ляонин) продолжает расти число заражения коронавирусом внутри страны, свидетельствуют данные Госкомитета здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В минувший четверг в городе выявлено 52 таких случая заражения против 21 в среду, 17 во вторник и пяти в понедельник.

Ранее эпицентром распространения вируса внутри страны являлся граничащий с российским Благовещенском город Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), где рост случаев заражения удалось сдержать в результате введения жестких мер локдауна.

В частности, была прекращена работа общественного транспорта, ограничено автомобильное движение, закрыты предприятия, не обеспечивающие жизнедеятельность населенного пункта, ограничено перемещение населения внутри городских районов, приостановлена продажа билетов на поезда, следующие в Пекин.

Всего в четверг в Китае зафиксировано 98 новых случаев COVID-19, из них 19 ввезенных из-за рубежа и 79 из категории внутренних. За время пандемии коронавируса на территории материкового Китая зарегистрировано 98 тыс. 99 случаев заражения при 4 тыс. 636 летальных исходах, полностью выздоровели 92 тыс. 183 больных.