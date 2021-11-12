В Британии выступили против участия НАТО в разрешении миграционного кризиса

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи считает, что НАТО не стоит принимать участие в разрешении миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом пишет The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что Евросоюзу следует самостоятельно заниматься защитой своих границ.

"В первую очередь, это задача Европейского союза - защищать свои границы. Чем раньше ЕС отреагирует, тем лучше", - сказал Хеппи в ходе ежегодной Балтийской конференции по обороне, которая проходила в Эстонии.

Он также выразил мнение, что если ситуация дойдет до участия Североатлантического альянса, речь уже будет идти об "очень опасном направлении".

"Если это станет преимущественно вопросом НАТО, мы окажемся на очень, очень, очень, очень опасной территории", - заявил министр.