Министр промышленности Сирийской Арабской Республики Зияд Саббаг заявил, что в Сирии планируется развернуть производство "Спутника V", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны", - заявил Саббаг.

Он уточнил, что "Спутник V" доказал эффективность в борьбе против коронавируса в Сирии.