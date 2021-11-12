https://news.day.az/world/1402681.html В Сирии планируется развернуть производство «Спутника V»
В Сирии планируется развернуть производство «Спутника V»
Министр промышленности Сирийской Арабской Республики Зияд Саббаг заявил, что в Сирии планируется развернуть производство "Спутника V", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны", - заявил Саббаг.
Он уточнил, что "Спутник V" доказал эффективность в борьбе против коронавируса в Сирии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре