В России открыли первый супермаркет мусора

Иркутские экоактивисты открыли первый в России онлайн-супермаркет мусора. В нем продаются отходы, собранные на берегах Байкала: банки из-под пива, конфетные обертки, старые батарейки и прочие предметы, пишет "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пояснила руководитель отдела внешних коммуникаций организации "Мой Байкал" Полина Кайзер, в реальности доставлять покупателям мусор не будут - кому нужны пивные бутылки, пачки из-под сигарет, консервные банки, использованные детские подгузники. Весь этот мусор собран, рассортирован, частично переработан или утилизирован. "Покупка - это добровольное пожертвование нашей организации", - указала экоактивист. Вырученные средства будут потрачены на экологические акции.

За первые сутки работы супермаркет выручил около 15 тысяч рублей. При этом цены на отходы в нем нескромные, отмечает издание: банка из-под пива обойдется в 900 рублей, подгузник - в 500, чья-то зубная щетка - почти в 400 рублей. На самом деле, ценники зависят от вреда, наносимого природе тем или иным предметом. Самые опасные для экологии - батарейки, поэтому они в магазине стоят 10 тысяч (за пару обычных пальчиковых).