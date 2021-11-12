Раскрыты детали встречи России и США по климату

Следующая встреча России и США по климату на уровне профильных ведомств пройдет в ближайшие недели, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, первая встреча по этому вопросу уже состоялась в режиме видеоконференции до начала климатической конференции (СОР26) в Глазго.

"По итогам встречи есть понимание, что контакты на уровне ведомств продолжатся. Ожидаем, что следующая встреча в режиме видеоконференции пройдет в ближайшие недели, конкретное время пока не определено", - сказал вице-премьер.