Внук признался в убийстве бабушки во время игры «Правда или действие»

В Великобритании 21-летний молодой человек признался в убийстве своей 94-летней бабушки во время "Правда или действие". Об этом пишет Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пожилая женщина умерла во время пожара в собственном доме. Полиция полагала, что возгорание произошло из-за выроненной сигареты. Британка отравилась угарным газом и скончалась в больнице.

Вскоре ее внук Тирнан Дарнтон во время игры в "Правду или действие" признался друзьям, что "возможно, кого-то убил". После этого полиция возобновило дело. Молодой человек признался, что поджег дом, так как не хотел, чтобы его бабушка страдала из-за прогрессирующей деменции.