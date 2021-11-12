На Международной космической станции исчезли насадки для шестигранников

На Международной космической станции пропали шестигранные насадки для инструментов. Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом Центру управления полетами сообщил российский космонавт Антон Шкаплеров.

"Я когда искал ключи, насадки, обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10, и 12... пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук десять на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю - нигде нет", - сказал Шкаплеров во время переговоров, которые транслировало NASA.

Также он попросил отправить на станцию "штук по пять" насадок на 8 и на 12.



