Новые наводнения на Сицилии

Сицилия вновь столкнулась с угрозой стихийного бедствия из-за непогоды. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в нескольких районах в западной части острова были мобилизованы команды спасателей, в состав которых вошли пожарные и добровольцы.

Сообщается об экстренной эвакуации по меньшей мере 22 семей. Несколько автомобилистов были заблокированы на дорогах.

Префект Агридженто призвал местных жителей не выходить из дома без очень серьёзных на то причин. Метеорологи предупреждают о том, что дождливая погода в регионе продержится как минимум до выходных.

Две недели назад режим бедствия из-за наводнений, вызванных непогодой, был объявлен на востоке Сицилии. Тогда жертвами стихии стали по меньшей мере два человека.