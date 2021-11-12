Водитель набросился на пассажира, который хотел оплатить проезд картой

В Подмосковье водитель маршрутки, который по совместительству выполняет функции контролера-билетера, набросился на пассажира, который намеревался оплатить проезд банковской картой.

Маршрутчик требовал оплаты наличными и отказывался верить, что у пассажира их нет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель утверждал о наличии квоты на оплачивающих проезд картой. По странному заявлению маршрутчика, таких пассажиров в его транспорте может быть не более восьми человек.

Когда мужчина заявил, что платить наличными не будет, водитель согласился-таки принять оплату картой, но пассажир "пошел на принцип" и отказался платить вовсе. Тогда водитель вышвырнул пассажира из маршрутки.

Отметим, что согласно действующему в Московской области законодательству пассажир имеет право на бесплатный проезд в случае технической неисправности терминала.