Толпы беженцев с детьми преследуют машины после раздачи еды на белорусско-польской границе

После раздачи продуктов питания на белорусско-польской границе выходцы из стран Востока и Африки начали преследование пустых машин, в которых была еда, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Такое столпотворение происходит возле каждой машины, которая привозит еду. Беженцев в лагере с каждым днем становится все больше, соответственно еды на всех не хватает. Белорусские силовики вынуждены вставать в оцепление, чтобы сформировать очередь и все нормально получали продукты питания", - рассказал он.

По словам корреспондента, с прибывшей машины быстро раздали еду, после чего беженцы продолжили ее преследование в надежде, что внутри еще что-то осталось.