https://news.day.az/world/1402805.html Разрушительные дожди в Индии, есть жертвы - ВИДЕО
Разрушительные дожди в Индии, есть жертвы - ВИДЕО
Ливневые дожди и наводнения парализовали жизнь в штате Тамилнад на юге Индии. Жертвами стихии стали по меньшей мере 14 человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В ряде районов объявлен красный уровень погодной опасности.
В числе наиболее пострадавших населённых пунктов - административный центр штата Ченнаи. В городе закрыто метро, прекращена работа аэропорта, сокращено движение наземного общественного транспорта. Десятки тысяч домов остались без электричества. Закрыты школы и колледжи, а также многие госучреждения.
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