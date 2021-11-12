Разрушительные дожди в Индии, есть жертвы

Ливневые дожди и наводнения парализовали жизнь в штате Тамилнад на юге Индии. Жертвами стихии стали по меньшей мере 14 человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В ряде районов объявлен красный уровень погодной опасности.

В числе наиболее пострадавших населённых пунктов - административный центр штата Ченнаи. В городе закрыто метро, прекращена работа аэропорта, сокращено движение наземного общественного транспорта. Десятки тысяч домов остались без электричества. Закрыты школы и колледжи, а также многие госучреждения.