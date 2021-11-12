В России выявили еще 40 123 случая COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 123 случая, умерли 1 235 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

После относительного снижения в начале недели числа новых заболевших COVID-19, в РФ вторые сутки подряд прирост превышает 40 тысяч. В Москве заболели еще 5 183 человека, в Санкт-Петербурге - 3 421, в Московской области - 2 726.

Еще 1 798 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 828 - в Крыму, 786 - в Нижегородской области, 776 - в Воронежской области, 727 - в Свердловской области, 720 - в Красноярском крае, 698 - в Пермском крае, 677 - в Башкирии, 655 - в Ростовской области, 650 - в Саратовской области, 589 - в Омской области.

По 577 новых случаев - в Челябинской и Смоленской областях, 567 - в Иркутской области, 526 - в Ульяновской области, 519 - в Хабаровском крае, 515 - в Алтайском крае, 510 - в Брянской области, 508 - в Ставропольском крае, 478 - в Волгоградской области, 451 - в Архангельской области, 408 - в Липецкой области, 407 - в Новосибирской области, 406 - в Вологодской области.

Кроме того, 399 новых заболевших выявлено в Тверской области, по 398 - в Оренбургской и Пензенской областях, 390 - в Калининградской области, 389 - в Приморском крае, 388 - в Коми, 386 - в Ленинградской области, 364 - в Забайкальском крае, 354 - в Севастополе, 350 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Больше всего пациентов умерло в Москве - 96, в Петербурге - 75, в Московской области - 51.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 992 тыс. 595 случаев коронавирусной инфекции, 252 926 умерших и 7 млн 720 тыс. 962 выписанных, в том числе 33 645 выписаны за последние сутки.