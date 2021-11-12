Часть Австрии возвращается в локдаун

Со следующего понедельника в Верхнюю Австрию возвращается локдаун. Власти федеральной земли решили ограничить передвижение всех непривитых жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, им будет разрешено покидать дома только для выхода в продуктовый магазин или на работу. Не исключается, что такие же меры будут введены и в земле Зальцбург.

С этого понедельника в республике уже действуют ограничительные меры против непривитых: попасть в общественные заведения теперь могут только привитые и переболевшие. Отрицательный результат ПЦР-теста больше не является законным пропуском.

Александр Шалленберг, канцлер Австрии:

"Мы должны увеличить темпы вакцинации, поэтому нам нужно ужесточить условия для тех, кто отказывается от вакцинации".

В Австрии один из самых низких в ЕС уровней вакцинации, около 65%. При этом число ежеденевных заражений в последние недели резко растёт. Согласно плану, одобренному правительством ещё в сентябре, всех непривитых в стране посадят на локдаун, как только 30% коек в отделениях интенсивной терапии будет заполнено пациентами с COVID-19. Сейчас этот показатель - 20%.