Беспилотный вертолет Black Hawk совершил первый полет

Армия США впервые подняла в воздух вертолет UH-60 Black Hawk, оснащенный системой беспилотного полета. Вертолет совершил испытательный полет на полигоне Юма в Аризоне в начале ноября. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на журнал Flight Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) провело испытания вертолета в рамках учений Project Convergence. Целью маневров была отработка использования беспилотных вертолетов для снабжения войск.

По сценарию учений Black Hawk использовали для снабжения войск в тылу врага. Беспилотный вертолет позволил исключить риск потери пилота в зоне действия вражеских систем противовоздушной обороны.

Издание отмечает, что вертолет выполнил задание по снабжению войск и впервые совершил автономную посадку на неподготовленной площадке. Машина получила систему Alias, которая позволяет сделать автономной любую модификацию UH-60. Также Black Hawk осуществил запуск беспилотников Altius-600, которые обеспечили наблюдение за полем боя.