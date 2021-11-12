В Китае построили макеты американских F-35

Макеты американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II заметили на полигоне в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на журнал Kanwa International Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Четыре макета самолетов заметили на спутниковых снимках полигона ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Синьцзяне. Главный редактор журнала Андрей Чанг (Andrei Chang) предположил, что модели могут использовать в качестве мишеней для китайских баллистических ракет средней дальности DF-16 и DF-21C.

Чанг подчеркнул, что развертывание ракет DF-21C с дальностью действия около 2000 километров позволяет охватить территорию Японии. По его мнению, китайские учения с использованием макетов F-35 могут стать ответом на увеличение количества американских F-35B на авиабазе в Ивакуни и японских F-35A на авиабазе Мисава.