В мечети в Афганистане прогремел взрыв

В мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана во время пятничной молитвы прогремел взрыв. Пострадали по меньшей мере 12 человек, включая местного муллу, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Со ссылкой на очевидцев информагентство передает, что взрывное устройство сдетонировало внутри молельного дома примерно в половине второго дня. В этот момент в здании находились верующие. Другие источники говорят о 15 или 16 пострадавших, о погибших пока не сообщалось. В нападении подозревают "Исламское государство", однако пока не известно о том, чтобы кто-то взял на себя ответственность.