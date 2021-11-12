Электромобили оказались вредными для планеты

Электромобили в некоторых государствах Европы вредят планете больше, чем обычные машины с двигателем внутреннего сгорания, пишет Reuters со ссылкой на исследование консалтинговой компании Radiant Energy Group (REG). Если энергосистема страны сильно зависит от угля, использование электрокаров приводит к большому объему углеродных выбросов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анализ провели на основе общедоступных данных европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E и Европейского агентства по окружающей среде (EEA). Объем выбросов от использования электрических машин зависит от того, на какие источники энергии полагается энергосистема страны и в какое время суток жители заряжают автомобили. В итоге оказалось, что в Польше и Косово электрокары производят больше вредных выбросов, чем автомобили, работающие на бензине.

"Влияние перехода на электромобили на выбросы углерода сильно зависит от структуры энергопотребления страны. (...) Страны должны разработать надежные и достижимые стратегии декарбонизации электросистемы, чтобы этот переход был успешным", - считает исследователь из REG Сид Багга.

Лучший результат по "экономии" выбросов при использовании электрокаров показала Швейцария, которая полностью обеспечивается атомной и гидроэнергетикой, - 100 процентов. За ней следуют Норвегия - 98 процентов, Франция - 96 процентов, Швеция - 95 процентов и Австрия - 93 процента.

Тем временем отстающими оказались Кипр с 4 процентами, Сербия с 15 процентами, Эстония с 35 процентами и Нидерланды с 37 процентами. Крупнейший производитель автомобилей в Европе, Германия, с помощью электромобилей экономит лишь 55 процентов парниковых газов, так как для энергообеспечения страны используется сочетание возобновляемых источников энергии и угля.

В государствах, активно развивающих солнечную и ветровую энергетику, экономия углерода за счет вождения электрокара зависит от времени суток, в которое водители заряжают свой транспорт. Германия и Испания решили отказаться от ископаемых источников в пользу этих видов энергии. Поэтому там зарядка электромобиля днем позволяет сэкономить на 16-18 процентов больше углерода, чем ночью, когда сеть в основном работает на газе или угле.